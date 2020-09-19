بالمواعيد.. أسبوع ساخن ينتظر المحترفين المصريين فى الملاعب الإنجليزية (تقرير)

تنطلق اليوم السبت الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بمواجهات قوية من العيار الثقيل للاعبي منتخبنا الوطني المحترفين فى انجلترا.

ومن المقرر أن يواجه نادي وست بروميتش البيون المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي نظيره إيفرتون اليوم على ملعب التوفي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

وفى المساء يستضيف نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني نظيره وست هام يونايتد فى ديربي مدينة لندن فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

بينما يصطدم نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بنظيره تشيلسي يوم الأحد على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

ويواجه نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه فريق شيفيلد يونايتد يوم الاثنين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.

وتذاع هذه المواجهات على قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.







