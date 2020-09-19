الصين تهدد الولايات المتحدة بسبب "تيك توك" و"وي تشات"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:18 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
Advertisements
أعربت وزارة التجارة الصينية، عن رفضها لقرار الحظر الأميركي ضد "تيك توك" و"وي تشات".

وأكدت الوزارة -حسب تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية- أنها ستتخذ إجراءات ضد واشنطن ما لم تصحح أخطاءها، مشددة على أنها لن تتردد في حماية الشركات الصينية ومصالحها المشروعة.

هذا، وأكدت شركة TikTok ،  أنها تسعي  لمقاضاة إدارة ترامب على الأمر التنفيذي للرئيس الذي يحظر المعاملات مع التطبيق المملوك للشركة الصينية .ByteDance.

وبموجب الأمر التنفيذي للرئيس الصادر في 6 أغسطس، فإن أي معاملات مع ByteDance من قبل أشخاص أميركيين أو خاضعين للسلطة القضائية الأميركية ستواجه حظرًا خلال 45 يومًا. النطاق الكامل للحظر غير واضح، لأنه يمنح وزير التجارة سلطة تحديد تلك المعاملات التي تخضع لأمر الرئيس.

هذا وقد أعطى أمر منفصل صدر في 14 أغسطس 90 يومًا  لشركة ByteDance لسحب عمليات TikTok الأميركية.

وتجري ByteDance محادثات مع مستحوذين محتملين مثل Microsoft و Oracle.

قال متحدث باسم TikTok : "على الرغم من أننا نختلف بشدة مع مخاوف الإدارة، فقد سعينا منذ ما يقرب من عام إلى الانخراط بحسن نية لتقديم حل بناء".

"ما واجهناه بدلاً من ذلك هو الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة حيث لم تهتم الإدارة بالحقائق وحاولت إدخال نفسها في المفاوضات بين الشركات الخاصة."

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تيك توك ترامب الولايات المتحدة الفجر الصين

أخبار تهمك

كومان يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

بقيادة الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يتلقي بشري سارة قبل مواجهة ريال سوسييداد

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يستهدف نجم أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل ليفربول عن الصفقة الثالثة

منذ ساعتين

الزمالك يُغري جروس لإقناعه بالعودة لتدريب الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 9 ساعات

فينيسيوس جونيور يعود لقميصه الجديد بعد رحيل بيل

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الصين تأمر الشركة المالكة لتيك توك TikTok بإزالة إحدى تطبيقاتها لمدة شهر

بومبيو: الولايات المتحدة تبحث حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية

"مايكروسوفت" تعلن إجراء محادثات للاستحواذ على "تيك توك" في عدة دول

الشركة المالكة لـ"تيك توك" تتهم فيسبوك بتشويه سمعتها

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يحظر المعاملات مع تيك توك TikTok و WeChat

بكين تحذر من عواقب حظر ترامب تيك توك ووي تشات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

01:20 م

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

08:37 م

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

08:14 م

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

12:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟