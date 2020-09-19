بشرى سارة لإشبيلية قبل مواجهة بايرن ميونخ

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:48 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني نبأ سار خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعودة نجم الفريق المغربي الأصل الإسباني الجنسية منير الحدادي لتدريب الأندلسيين بعد أن تأكد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وكانت تلك الإصابة قد خلفت الحدادي المشاركة مع زملائه في فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد ، حيث جاءت نتيجته إيجابية قبل أسبوع واحد من إنضمام اللاعبين للتدريبات الخاصة بالإعداد لانطلاقة موسم 2020-2021.


ومن المُنتظر أن ينضم اللاعب لصفوف فريقه ويخوض التدريبات الجماعية ما يجعله قريب للغاية من الدخول في قائمة مباراة بايرن ميونخ والتي تقام في مدينة بودابست المجرية الأسبوع القادم لحساب بطولة السوبر الاوروبي.


وكان اللاعب قد تم عزله للتأكد من شفاءه بنسبة كبيرة وقام بتدريات فرديه في الفترة ما بين إصابته وحتى تماثله للشفاء.

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