بعد استضافته ببرنامجه.. تعرف على رسالة حسن الرداد للإعلامي رامي رضوان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:54 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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وجه الفنان حسن الرداد، رسالة شكرًا للإعلامي رامي رضوان، وذلك بعد استضافة الأخير له مساء أمس الجمعة ببرنامج "مساء dmc" عبر شاشة قناة "dmc".

وشارك حسن، جمهورها بمجموعة صور جديدة له مع رامي أثناء اللقاء، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق الرداد، على الصور قائلًا: "اتبسطت جدًا بالحوار الراقى، الشيك مع ملك الرقى كله، البرنس رامى رضوان، حقيقى حوار مختلف بعيد عن اسئلة البحث عن الترند حتى لو كان على حساب الضيف، شكرًا على الاستضافة الحلوة دى".

ورد عليه الإعلامي رامي ضوان قائلًا: "الحوار حلو بوجودك يا أبو الشياكة والرقي والحلاوة كلها يا شقي".


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