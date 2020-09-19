اليوم.. عمر كمال يطرح"الجدع" الأغنية الرسمية لفيلم "زنزانة 7"













يستعد مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، لطرح أغنية "الجدع" على قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي الأغنية الرسمية لفيلم "زنزانة 7".ونشر عمر، البوستر الرسمي للأغنية الجدع، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق كمال، على البوستر قائلًا:"انهاردة على قناتى الرسمية ع اليوتيوب الكليب الرسمى لاغنية الجدع من فيلم زنزانة ٧".فيلم "زنزانة 7" تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وشارك في بطولته الفنان أحمد زاهر وعبير صبري وأحمد التهامي ونضال الشافعي ومنة فضالي ومايا نصر، وعرض الفيلم أمس بالسينمات المصرية وحقق نصف مليون جنية إيردات.