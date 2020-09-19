اليوم.. عمر كمال يطرح"الجدع" الأغنية الرسمية لفيلم "زنزانة 7"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:53 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements

يستعد مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، لطرح أغنية "الجدع" على قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي الأغنية الرسمية لفيلم "زنزانة 7".

ونشر عمر، البوستر الرسمي للأغنية الجدع، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق كمال، على البوستر قائلًا:"انهاردة على قناتى الرسمية ع اليوتيوب الكليب الرسمى لاغنية الجدع من فيلم زنزانة ٧".

فيلم "زنزانة 7" تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وشارك في بطولته الفنان أحمد زاهر وعبير صبري وأحمد التهامي ونضال الشافعي ومنة فضالي ومايا نصر، وعرض الفيلم أمس بالسينمات المصرية وحقق نصف مليون جنية إيردات.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منه فضالى

أخبار تهمك

زيدان يتلقي بشري سارة قبل مواجهة ريال سوسييداد

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل ليفربول عن الصفقة الثالثة

منذ ساعة الا ربع

أول رد فعل من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك أمام أسوان

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بقيادة الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 7 ساعات

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إحالتها للتحقيق بسبب الحجاب.. شاهد أول ظهور لرضوى الشربيني

منذ أقل من ساعتين

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مدحت تيخا يبدأ تصوير مشاهده في فيلم "زنزانة7"

منه فضالي بأحدث ظهور في كواليس فيلم "زنزانة 7"

عمر كمال يشارك جمهوره بصورة من كواليس "زنزانة 7"

تفاصيل تدخل هاني شاكر لمنع عمر كمال من المشاركة في فيلم ''زنزانة 7"

الانتهاء من تصوير فيلم "زنزانة 7"

أحمد زاهر يشوق جمهوره لفيلم "زنزانة7" والبرومو الأول خلال ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

08:37 م

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

01:20 م

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

08:14 م

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

12:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟