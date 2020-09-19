محمد ابراهيم يسري لـ"الفجر الفني": الشخصيات في "حكايات بنات 5" بها تغييرات ومفاجآت كثيرة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:50 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان محمد إبراهيم يسري، عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "حكايات بنات 5"، الذى استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بأجزاءه الأربع السابقة وجذب انتباه الكثير من الجمهور.

وقال محمد ابراهيم يسرى لـ"الفجر الفنى"، أنهما سينتهوا من تصوير آخر مشاهدهم اليوم الموافق السبت 19 سبتمبر، ومن المقرر عرض المسلسل يوم الإثنين المقبل.

وأشار محمد إبراهيم يسري إلى أن الشخصيات فى "حكايات بنات 5"، سيكون بها تغييرات ومفاجآت كثيرة، لأن الأحداث ستكون مرت عليها سنوات وبالتالى هناك تغيير جذري فى كل شخصية، متمنيا أن ينال هذا الجزء إعجاب جمهوره ومحبيه.

يذكر أن مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.

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