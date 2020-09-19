ياسمين سمير لـ"الفجر الفني": لم أتوقع ردود أفعال الجمهور على دوري في "أمل حياتي".. واستعد لمفاجأة جديدة للجمهور قريبا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعربت الفنانة ياسمين سمير، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى حكاية "أمل حياتي"، ضمن حلقات مسلسل "إلا أنا"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه كما أشاد الجمهور به وبفريق العمل الذي شارك بالتمثيل فيه.


وقالت ياسمين سمير، لـ"الفجر الفني"، أن دورها فى حكاية "أمل حياتي"، يعتبر خطوة كبيرة فى مشوارها الفني، مؤكدة أنها لم تتوقع أن يؤثر فى الجمهور بهذا الشكل كما أعربت عن سعادتها بآراء الجمهور والنقاد.

وأشارت إلى أن التعاون مع حنان مطاوع، فى منتهى الجمال والمتعة، واصفة حنان مطاوع بالشخصية الحنونة والطيبة والمتوضعة، التى تحب الجميع وتساعده.

ولفتت إلى أنها لم يحالفها الحظ أن تقف أمامها فى مشهد فى المسلسل، متمنية أن تجمعها بها مشاهد أخرى فى أعمال جديدة.

وأضافت أنها تستعد لعمل جديد ومختلف سيكون مفاجأة لجمهورها، ولكنها لن تستطيع أن تفصح عن أي تفاصيل الآن وخلال أسبوع ستكشف عن تفاصيله، متمنية من جانبها أن ينال إعجاب الجمهور.


يذكر أن حكاية "أمل حياتى"بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.


ياسمين سمير لـ"الفجر الفني": لم أتوقع ردود أفعال الجمهور على دوري في "أمل حياتي".. واستعد لمفاجأة جديدة للجمهور قريبا
ياسمين سمير لـ"الفجر الفني": لم أتوقع ردود أفعال الجمهور على دوري في "أمل حياتي".. واستعد لمفاجأة جديدة للجمهور قريبا

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