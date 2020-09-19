ياسمين سمير لـ"الفجر الفني": لم أتوقع ردود أفعال الجمهور على دوري في "أمل حياتي".. واستعد لمفاجأة جديدة للجمهور قريبا

ولفتت إلى أنها لم يحالفها الحظ أن تقف أمامها فى مشهد فى المسلسل، متمنية أن تجمعها بها مشاهد أخرى فى أعمال جديدة.



وأضافت أنها تستعد لعمل جديد ومختلف سيكون مفاجأة لجمهورها، ولكنها لن تستطيع أن تفصح عن أي تفاصيل الآن وخلال أسبوع ستكشف عن تفاصيله، متمنية من جانبها أن ينال إعجاب الجمهور.





يذكر أن حكاية "أمل حياتى"بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.