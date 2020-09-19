حسن الرداد: شائعات انفصالي عن إيمي سمير غانم بدأت في شهر العسل

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان حسن الرداد، إن شائعات انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم، بدأت منذ فترة شهر العسل في كندا

واتهم خلال لقائه الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة  "دى إم سى" الفضائية، بعض الصفحات بأنها تحاول الترويج لنفسها من أجل نشر شائعة انفصاله عن زوجته.

وأشار إلى أنه كان يفضل دائمًا عدم الرد على شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم، إلا أن الأمور زادت عن حدها حتى وصل الأمر إلى سؤال المحيطين به.

يذكر أن الرداد كان قد حقق نجاحات كبيرة من خلال فيلمه الجديد "توأم روحي" الذي تم طرحه في السينما مؤخرا، وشارك في البطولة أمينة خليل وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.


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