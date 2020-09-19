تعرف على سعر مصل الإنفلونزا الرباعي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن تطعيم الإنفلونزا الموسمية هذا العام يكتسب أهمية خاصة، حيث ينتشر وباء أخرى في نفس الوقت وهو فيروس كورونا.

وأضاف "المحمدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هذا الشتاء بصفة عامة وعلى مستوى العالم يعتبر شتاء خاص لم يمر به العالم منذ عقود، حيث سيوجد به نوعين من الفيروسات التي تهاجم الجهاز التنفسي، وهما فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية.

وأضاف أنه من الهام أن يتلقى المواطنين لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام، وهو متوفر حاليا في مراكز المصل واللقاح، وهو لقاح رباعي أي شمل 4 سلالات من الإنفلونزا، منوها بأنه يمكن التطعيم باللقاح اعتبارا من سن 3 سنوات، وسعره 170 جنيه.

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مصل كورونا بوابة الفجر الفجر الانفلونزا

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