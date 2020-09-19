بالإنفوجرافيك.. مواعيد ومباريات دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين ومصطفى الجندي
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تعود مباريات دوري القسم الثاني، من جديد، لتستكمل، عقب توقف طويل، بسبب مخاطر إنتشار جائحة كورونا، إذ تشهد مجموعة الصعيد، إقامة 6 مواجهات من العيار الثقيل، في الثالثة والنصف من عصر الأحد، 20 سبتمبر.

ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة الـ 18 :

1- شبان قنا مع البنك الأهلي

يستضيف فريق شبان قنا، بقيادة كمال الزين، فريق البنك الأهلي، بقيادة عيد مرازيق، في مواجهة محفوفة بالمخاطر، في ظل المنافسة الشرسة لكلاهما على القمة، برفقة بني سويف، والألومنيوم.

شبان قنا صاحب المركز الرابع، يدخل اللقاء، وفي رصيده 31 نقطة بينما، البنك الأهلي وصيف المجموعة، برصيد 35 نقطة ، حيث يسعى كلا الفريقين للحصول علي النقاط الثلاث للإستمرار في المنافسة ،وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

2- بنى سويف مع ديروط

على استاد بنى سويف، يحل فريق ديروط، بقيادة أحمد سعد، ضيفاً على المتصدر، فريق بنى سويف، صاحب الـ 35 نقطة، بقيادة، حسن موسى، ويأمل الفريق السويفي،  في تحقيق الفوز للإستمرار على القمة، بينما ديروط صاحب المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة يطمع في
تحقيق مفاجأة خارج قواعده، وحقق بنى سويف الفوز في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، خارج الديار.

3- الألومنيوم مع طهطا

على استاد الألومنيوم، بنجع حمادي، يستقبل فريق الألومنيوم، بقيادة ياسر الكنانى، صاحب المركز الثالث، برصيد 32 نقطة، نظيره، فريق طهطا
متذيل المجموعة بقيادة مصطفى حكيم صاحب الـ 10 نقاط، وأسفر لقاء الدور الأول عن خسارة طهطا بثنائية بيضاء.

4- سوهاج مع تليفونات بني سويف

يخوض فريق سوهاج الذي يتواجد بالمركز السابع، برصيد 22 نقطة، بقيادة أحمد خلف "بيبو" مع فريق تليفونات بني سويف، السادس، بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 23 نقطة، وفاز سوهاج بهدفين نظيفين في الدور الأول.

5-المنيا مع الفيوم


يلتقي فريق المنيا صاحب المركز الثامن بقيادة شديد قناوي برصيد 19 نقطة مع فريق الفيومصاحب المركز العاشر بقيادة كرم جابر برصيد 18 نقطة، ويبحث كلاهما عن الإنتصار للتواجد في منطقة الأمان، وكان فريق الفيوم فاز بهدف نظيف في الدور الأول.

6- بترول أسيوط مع الإعلاميين

على استاد البترول، يحل فريق الإعلاميين، بقيادة أحمد صالح، الذي يتواجد بالمركز التاسع، برصيد 19 نقطة، ضيفاً ثقيلاً على فريق بترول أسيوط الخامس برصيد 24 نقطة، بقيادة محمد عبد السميع ، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الفريقان بالدور الأول.
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