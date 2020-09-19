وزير الثقافة تتفقد "ليسيه الحرية" تمهيدا لافتتاحه بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تفقدت  الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم مساء أمس الجمعة مسرح "ليسيه الحرية" بالاسكندرية ، حيث تفقدت أعمال الاحلال والتجديد بالمسرح، تمهيدا لافتتاحه مع احتفالات نصر اكتوبر المجيد خلال شهر أكتوبر المقبل.

وافتتحت معرض سينوجرافيين الاسكندرية بمسرح بيرم التونسي و المستمر  حتى شهر نوفمبر المقبل وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس القطاع الانتاج الثقافي، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، وعدد من قيادات البيت الفني للمسرح والمسرحيين بالاسكندرية.

وشهدت مع جمهور مسرح بيرم التونسي عرضي " ذهب الليل" و "جوازة ست نجوم" ضمن مبادرة "المؤلف المصري" ، التي أطلقها البيت الفني للمسرح الشهر الماضي  وتشرف عليها فرقة مسرح الاسكندرية بالبيت الفني للمسرح. 

وأعرب الفنان إسماعيل مختار عن شكره و تقديره للدعم الكبير الذي تقدمه الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة للمسرح و المسرحيين ، من خلال دعمها الدائم لمبادرات البيت الفني للمسرح ، و تقديم كافة التسهيلات  لتنفيذها بأفضل صورة ممكنة. 

جدير بالذكر ان مسرح ليسيه الحرية كان قد بدأ عمليات الاحلال و التجديد منذ شهر مارس العام الماضي ،حيث تم  تجديد  منظومة  الدفاع المدني علي احدث التقنيات الحديثة ، كما تم تجديد  غرف الممثلين، و المقاعد و تحديث واجهات المسرح و أثاثه بالكامل. 

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