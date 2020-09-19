نجم الأهلي السابق: يجب منع كارتيرون من العمل فى مصر بعد الرحيل عن الزمالك

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد جمال
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انتقد ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي سابقًا ومدرب منتخب الشباب حاليًا، موقف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال ربيع ياسين خلال استضافته ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك نادي كبير ويجب احترامه وما فعله كارتيرون أمر خاطئ في حق نادي الزمالك".

وأوضح: "الزمالك نادي كبير مثل الأهلي ومصر هي أهلي وزمالك، وما فعله كارتيرون خطأ في حق نادي مصري كبير وهو نادي الزمالك، ولكن أؤكد أن نادي الزمالك قادر على التعاقد مع بديل قوي واستعادة قوته من جديد".

وتابع: "نادي الزمالك صنع اسم لكارتيرون في إفريقيا والوطن العربي وكان يجب أن يحترم تعاقده مع قلعة نادي الزمالك".

وشدد: "يجب منع كارتيرون من العمل في مصر من جديد بعد فعله مع نادي الزمالك، كما يجب علاج تلك الأزمة مع جميع المدربين وهي احترام تعاقدها مع الأندية".



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