محمد صلاح يدرس الإعتزار عن الإستمرار في تدريب منوف

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إقترب محمد صلاح، المدير الفني لنادي منوف، من الرحيل عن قيادة فريقة، قبل أسابيع من إنطلاق دورة الترقي المؤهلة للقسم الثالث.



وقال صلاح أنة كان قد حدد موعداً لإقامة المران الأول، قبل أن يتم تأجيلة، من جانب إدارة الفريق المنوفي، دون أسباب واضحة.



وأجرى مؤخراً لاعبو منوف، تحاليل الدم، لإكتشاف فيروس كورونا، بحضور جميع اللاعبين، استعداداً للعودة للتدريبات عقب فترة غياب بسبب جائحة كورونا.



ويعقد مجلس إدارة منوف، جلسة طارئة اليوم السبت، مع اللاعبين، دون حضور للجهاز الفني، تمهيداً للمرحلة المقبلة.



