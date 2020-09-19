كلوب يطالب ليفربول بضم نجم برشلونة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:30 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني وذلك من أجل تدعيم خط هجوم الفريق قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن مسئولي ليفربول الإنجليزي اتصلوا بمسئولي برشلونة الإسباني مؤخرًا لطلب التعاقد مع النجم الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول معجب بموهبة وسرعة ديمبلي ويرى أن النجم الفرنسي يستطيع إضافة جودة لهجوم الريدز في الموسم الحالي بالإضافة إلى محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لم يرد على طلب ليفربول حتى الآن لكنه بدأ يفكر في الأمر لا سيما أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة فقط بدون وجود بند أحقية الشراء.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبلي كان قد انضم إلى برشلونة في صيف 2017 لكنه فشل في إثبات قدراته مع البلوجرانا في المواسم السابقة بسبب تعرضه لإصابات متتالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كلوب رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

كومان يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 12 ساعة

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يتلقي بشري سارة قبل مواجهة ريال سوسييداد

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أول رد فعل من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك أمام أسوان

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يطالب ليفربول بضم نجم برشلونة

منذ نصف ساعة

سبب وحيد يعيق إقامة ممر شرفي للأهلي بعد ترحيب مصر المقاصة

منذ نصف ساعة

عاجل - مرتضي منصور يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

بقيادة الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ أقل من ساعة

تعليق برشلونة على سحب الثقة من بارتوميو

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

12:04 ص

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

08:37 م

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

08:14 م

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟