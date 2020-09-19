بهذه الطريقة.. أحمد فهمي يحتفل بفوز الأهلي بالدوري





يحرص الفنان أحمد فهمي، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشر أحمد فهمى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة النجم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، وعلق قائلًا: "دورى مؤمن زكريا".يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى هو مسلسل "رجالة البيت" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أكرم حسنى وويزو وإخراج أحمد الجندى