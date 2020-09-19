خبير تربوي: الجامعات الأهلية اختراق لمبدأ مجانية التعليم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:13 ص
كمال مغيث
كمال مغيث
شيماء حسن
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أعرب كمال مغيث، الخبير التربوي، عن تخوفه من أن تتسبب الجامعات الأهلية في تفريغ الجامعات الحكومية من كوادرها التدريسية عالية المستوى.

وتساءل "مغيث" خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على "الفضائية الأولى المصرية" مساء الجمعة: "لماذا لم توجه الدولة المستثمرين بتولي مشروعات الجامعات الأهلية وفقًا لرؤيتها لها، وتتولى هي مسئولية تطوير الجامعات الحكومية".

وقال الخبير التربوي: "أتخوف من أن تكون هذه الجامعات هي مستقبل مصر، وتبقى الجامعات الحكومية غلبانة كما هي بدون أي تطوير"، مشيرًا إلى أنه يرى أن هذه الجامعات تخترق مبدأ مجانية التعليم.

وفي سياق منفصل قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن هناك اختبارات ومقابلات شخصية من أجل قبول الطلاب في الجامعة، لافتا أن هناك أكاديمية عليا للعلوم بالجامعة لتعليم الطالب النظم العلمية.

وتابع "حيدر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أكاديمية العلوم تمتلك فلسفة قوية، مضيفا أن الجامعة تعمل على التطوير في التكنولوجيا الرقمية في التعليم عن بعد.

أضاف رئيس جامعة الجلالة، مصروفات الجامعات الأهلية غير هادفة للربح لافتا أن الطالب يدفع أقل كثير من التكلفة الحقيقية التي تقدم له لافتا أنه الجامعة تتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من الخارج من جميع الدول الأجنبية المختلفة من أجل الاتقاء بالمستوى التعليمي للطالب

وأشار  الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إلى إن استثمارات الدولة المصرية في الجامعات الأهلية ضخم جدا ويبلغ مليارات، ولذلك هي بمصروفات ولكنها غير هادفة للربح.

وأضاف "حيدر"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصروفات الدراسة في كليات الجامعة أقل بكثير من التكلفة الحقيقية للعملية التعليمية.

وتابع رئيس جامعة الجلالة: سيتم إنشاء أكاديمية عليا للعلوم بجامعة الجلالة، لتعليم الطلاب النظم التعليمية المختلفة، وبناءً عليه يجب أن يتم تعليم الطلاب من السنة الدراسية الأولى طرق ونظم البحث العلمي، وهو ما سيساعده على مدى دراسته، وبعد تخرجه سيجد المكان الذي يضع فيه النواة لتقديم بحث عملي متميز.

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