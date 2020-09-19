لقاء يعقبه مؤتمر صحفي للعناني ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب الألماني البوندستاج

عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعًا ثنائيًا مع السيد سيباستيان مونتسينماير رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب الألماني البوندستاج، وذلك استكمالا للقاءات الهامة التي يعقدها وزير السياحة والآثار خلال زيارته اليوم للعاصمة الألمانية برلين لبحث استئناف حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.



وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور خالد العناني بمستوى العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات بما يتيح المزيد من فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



وتحدث عن تجربة مصر الناجحة في استئناف الحركة السياحية الوافدة بالمدن السياحية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء في ظل الالتزام بتطبيق الإجراءات وضوابط السلامة الصحية حفاظًا على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.



ومن جانبه، أعرب سيباستيان مونتسينماير عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون المتميزة مع مصر، مشيدًا بما تتمتع به مصر من إمكانيات ومقومات سياحية لا مثيل لها حيث أن مصر واحدة من وجهات السفر المفضلة للسائحين الألمان.





