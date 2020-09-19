لقاء يعقبه مؤتمر صحفي للعناني ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب الألماني البوندستاج

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:13 ص
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
حسام زيدان
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عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعًا ثنائيًا مع السيد سيباستيان مونتسينماير رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب الألماني البوندستاج، وذلك استكمالا للقاءات الهامة التي يعقدها وزير السياحة والآثار خلال زيارته اليوم للعاصمة الألمانية برلين لبحث استئناف حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور خالد العناني بمستوى العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات بما يتيح المزيد من فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتحدث عن تجربة مصر الناجحة في استئناف الحركة السياحية الوافدة بالمدن السياحية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء في ظل الالتزام بتطبيق الإجراءات وضوابط السلامة الصحية حفاظًا على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.

ومن جانبه، أعرب سيباستيان مونتسينماير عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون المتميزة مع مصر، مشيدًا بما تتمتع به مصر من إمكانيات ومقومات سياحية لا مثيل لها حيث أن مصر واحدة من وجهات السفر المفضلة للسائحين الألمان.

مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الألمانية
وعقب هذا الاجتماع، عقد الدكتور خالد العناني مؤتمرًا صحفيًا حضره عدد من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية الألمانية، بالإضافة إلى بعض ممثلي الإعلام السياحي في ألمانيا.

وفى حديثه لوسائل الإعلام، أشار الوزير إلى أن نجاح الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر عكسته المؤشرات الإيجابية في أعداد السائحين الوافدين إليها منذ استئناف الحركة السياحة الوافدة؛ حيث زار مدينتي شرم الشيخ والغردقة حوالي 250،000 سائح من حوالي 15 دولة، لافتا إلى استئناف السياحة الثقافية في مصر اعتبارًا من 1 سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أن السوق الألماني يعتبر من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر، مؤكدا على أهمية السياحة بالنسبة للشعب المصري والألماني.

وقدم الدكتور خالد العناني الدعوة للعالم أجمع من خلال وسائل الإعلام لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية المختلفة.

وخلال المؤتمر، تم عرض فيلم "رحلة سائح في مصر" والذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في إطار الحملة الترويجية الدولية لها “Same Great Feelings”، علي منصات التواصل الاجتماعي في اواخر يونيو الماضي، حيث أعرب الحضور عن إعجابهم بهذا الفيلم الذي عرض بصورة واضحة إجراءات السلامة الصحية المتبعة وفى نفس الوقت الأوجه المختلفة للمقاصد السياحية في مصر.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد توجه صباح اليوم الجمعة في زيارة قصيرة لمدة يوم واحد إلى العاصمة الألمانية برلين، والتي تعتبر أول زيارة لمسئول مصري إلى دولة ألمانيا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد انتهاء زيارته للعاصمة الجورجية تبليسي للمشاركة في الدورة الـ ١١٢ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

وعقد وزير السياحة والآثار خلال هذه الزيارة لقاءات مكثفة لبحث استئناف حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية منها لقاء وزير الدولة لشئون السياحة، ولقاء وزير الدولة للشئون الخارجية في ألمانيا، ورئيس لجنة أزمة الكورونا في ألمانيا.

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