بعد التتويج بالدرع 42.. فايلر و7 نجوم "سنة أولي دوري" مع الأهلي

توج النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز رسميًا للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي، بعدما خسر غريمه الزمالك أمام نظيره أسوان بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من البطولة المحلية.





ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة ويواجه المقاصة اليوم، بينما توقف رصيد عند 55 نقطة في المركز الثاني، وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بعد انسحابه من قمة الدور الأول أي أن رصيده الفعلي 52 نقطة، وأصبح أقصي رصيد يمكنه الوصول إليه 70 نقطة.





ونجح 9 لاعبين بالنادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الأولي في مسيرتهم الكروية، وذلك بعد حسم المارد الأحمر اللقب المحلي للمرة 42 في تاريخه بالموسم الحالي (2019/2020) هم:





- محمود متولي

- محمود عبد المنعم "كهربا"

- محمد مجدي "أفشة"

- المالي أليو ديانج

- السنغالي أليو بادجي

- محمد شكري

- محمد فخري





كما يُعد هذا أيضًا لقب بطولة الدوري المصري الممتاز الأول للمدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بينما البطولة الثانية له في مشواره مع المارد الأحمر بعد تتويجه بلقب بطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة 3-2 في 20 سبتمبر 2019.





وخاض النادي الأهلي 27 مباراة ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم حتي الآن، حقق الفوز في 23 مباراة، وخسر مباراة وحيدة أمام غريمه الزمالك، وتعادل في 3 مباريات، وحصد 72 نقطة من أصل 81 نقطة مستحقة.





ويلتقي فريق الأهلي مساء اليوم السبت، مع فريق مصر المقاصة في لقاء الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.