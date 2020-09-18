أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 19-9-2020 في جميع البنوك

شهدت اسعار الدولار ليوم السبت 19-9-2020 مقابل الجنيه استقرار في جميع تعاملات البنوك الصباحية.









وجاءت اسعار الدولار اليوم السبت 19-9-2020 كالآتي:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى بنك مصر

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.









وكان البنك المركزي قد كشف البنك المركزي أن سعر صرف الدولار خلال تعاملات سجبل بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي نحو 15.96 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع مقارنة بسعر صرف 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع حققها في بداية تعاملاته، وبذلك قد يكون حقق سعر الدولار أمام الجنيه خسائر بلغت نحو 12 قرشا منذ بداية تعاملات شهر سبتمبر.