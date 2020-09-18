أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 19-9-2020 في جميع البنوك

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:54 م
اسعار الدولار اليوم السبت
اسعار الدولار اليوم السبت
الفجر الاقتصادي
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شهدت اسعار الدولار ليوم السبت 19-9-2020 مقابل الجنيه استقرار في جميع تعاملات البنوك الصباحية.



وجاءت اسعار الدولار اليوم السبت 19-9-2020  كالآتي:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.69 جنيه للشراء.

 

15.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.71 جنيه للشراء.

 

15.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.71 جنيه للشراء.

 

15.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.70 جنيه للشراء.

 

15.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

15.71 جنيه للشراء.

 

15.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.69 جنيه للشراء.

 

15.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.70 جنيه للشراء.

 

15.80 جنيه للبيع.



وكان البنك المركزي قد كشف البنك المركزي أن سعر صرف الدولار خلال تعاملات سجبل بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي نحو 15.96 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع مقارنة بسعر صرف 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع حققها في بداية تعاملاته،  وبذلك قد يكون حقق سعر الدولار أمام الجنيه خسائر بلغت نحو 12 قرشا منذ بداية تعاملات شهر سبتمبر.

 

وجاءت الخسائر التي يحققها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الشهر الجاري، بالتزامن مع التقييمات الإيجابية نحو للاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي تداعيات أزمة كورونا، حيث أكد مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية في تقريرها أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً وراسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن الإغلاق غير الكامل الذي اتبعته مصر خلال أزمة وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها السلطات المصرية، قد جنب مصر وساعدها على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد، كما لفت إلى أن مصر حققت نجاحاً مثيراً للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذي تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاقية أداء التمويل السريع لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع الحكومة المصرية.

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