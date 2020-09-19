أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:04 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
علي نبوي
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قدم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي الميريا الإسباني التهنئة إلى النادي الأهلي عقب تتويجه رسميا بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"مبروك الدوري الحمدالله وعقبال التاسعه في افريقيا يارب".

وتوج الأهلي مساء أمس الجمعة بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه مستغلا هزيمة منافسه الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد وذلك قبل ٧ جولات من نهاية المسابقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري على ملعب القاهرة الدولي.

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري
أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

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