وائل جمعة بعد تتويج الأهلي بالدوري: "فرحتنا الكبيرة في دوري الأبطال"
السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
علي نبوي
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عبر وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن سعادته بتتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه.
وغرد جمعة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مبروك الدوري يا اهلي.... هدفنا وفرحتنا الكبيره ان شاء الله في دوري الابطال ومازلت اهدافنا غيررررررر".
وتوج الأهلي مساء اليوم الجمعة بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه مستغلا هزيمة منافسه الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد وذلك قبل ٧ جولات من نهاية المسابقة.
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