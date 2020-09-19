وائل جمعة بعد تتويج الأهلي بالدوري: "فرحتنا الكبيرة في دوري الأبطال"

عبر وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن سعادته بتتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه.





وغرد جمعة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مبروك الدوري يا اهلي.... هدفنا وفرحتنا الكبيره ان شاء الله في دوري الابطال ومازلت اهدافنا غيررررررر".





وتوج الأهلي مساء اليوم الجمعة بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه مستغلا هزيمة منافسه الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد وذلك قبل ٧ جولات من نهاية المسابقة.















