وزير الثقافة الأسبق: تركيا كلفت كتاب مصريين لتحسين صورتها الذهنية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:08 ص
عبدالواحد النبوي
عبدالواحد النبوي
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكد الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، وأستاذ التاريخ بجامعة الأزهر، أن العديد من دول العالم طورت من أساليبها للغزو الثقافي للبلدان التي تستهدفها، من خلال تعليم لغتها وفتح مراكز لتعليم اللغة ونقل ثقافتها، وتقديم منح للدراسين بتلك المراكز للسفر إليها واكتساب العديد من المعارف عن ثقافة تلك الدولة بهدف الغزو الثقافي.

وأضاف النبوي خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "ten"، أن تركيا عملت على إنشاء مراكز لتحسين صورتها، وعملت على تكليف كتاب مصريين لإصدار كتب لتحسين الصورة الذهنية عن تركيا، وتلميع صورتها، وهو إحدى أشكال الغزو الثقافي.

وأوضح أن الشعب المصري له تراث وتاريخ طويل يستطيع من خلاله تحقيق الغزو الثقافي بفضل ما انتجته العقلية المصرية من فنون وآداب وأعمال فنية وغنائية، وهو ما تحقق في العديد من دول العالم دون أن تتكبد الدولة فيه أي مبالغ لترويج تلك الفنون لكنها وصلت للخارج بفضل أصالتها وجودتها.

في سياق آخر، أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاج "الشعب هيربي الإخوان"، للرد على الجماعة الإرهابية وفضحها في ظل محاولات ودعوات لهدم مصر.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإخوان تستخدم السلاح ضد المواطنين وحرق الممتلكات وحكموا بقوة السلاح وبعد خلعهم قتلوا المصريين بالسلاح.

ونوه إلى الإخوان يدعون للتظاهر حتى تعود مشاهد القتل والسلاح في الشوارع، متابعا: "لنينسى الشعب المصري السلاح على كوبري 6 أكتوبر يوم 16 أغسطس 2013".

وعرض موسى لقطات لميليشيات الإخوان وهي تقتل المواطنين في بيوتهم وفي الشوارع مؤكدا أن الجماعة الإرهابية تسببت في انهيار تام في البلد.

وفي سياق متصل، قال سامح عيد، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن استغلال اللجان الالكترونية للتنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان لمقطع فيديو متداول لمجموعة من الصعايدة وهم يحملون السلاح هو تحريض من الجماعة للشعب على استخدام السلام ضد الدولة.

وأضاف عيد، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أن "هذه المقاطع المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا فيها تحريض مباشر ضد الدولة ولا يجب التعاون أو التهاون فيها، وهذه الجماعة في أضعف حالتها حاليًا وهذا السبب في الخلافات المنتشرة عبر وسائل الإعلام دليل كبير على حالة الضعف هذه".

وتابع الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، "هذه الجماعة ليس لديها عداء فقط لنظام الرئيس السيسي، ولكنها لديها حالة كره وشماتة في الشعب المصري نفسه، لأنها ترى أن الشعب لم يلفظ محمد مرسي ويطيحه من الرئاسة فقط، ولكنه عادى الإسلام لأنهم يعتبرون أن الجماعة هي الإسلام، وهو ما يفسر معادتهم لمصر والمصريين وكراهيتهم للوطن".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبدالواحد النبوي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

برشلونة يستهدف نجم أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يتلقي بشري سارة قبل مواجهة ريال سوسييداد

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

فينيسيوس جونيور يعود لقميصه الجديد بعد رحيل بيل

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل ليفربول عن الصفقة الثالثة

منذ ساعتين

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 11 ساعة

بقيادة الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يُغري جروس لإقناعه بالعودة لتدريب الفريق

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

باحث: الإخوان يستغلون لجانهم الإلكترونية للتحريض على حمل السلاح ضد الدولة

أحمد موسى يطلق هاشتاج "الشعب هيربي الإخوان"

أحمد موسى: الإخوان يخططون لهدم مصر من قطر وتركيا وإسبانيا (فيديو)

رامي رضوان عن دعوات الإخوان للتظاهر: "الإرهابية عايزة تولع الدنيا بأي طريقة"

عمرو أديب يكشف حقيقة وجود مظاهرة في السويس

عمرو أديب يرد على دعوات الإخوان للتظاهر

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

01:20 م

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

08:37 م

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

08:14 م

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

12:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟