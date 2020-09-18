أسعار الذهب قي مصر اليوم السبت 19-9-2020
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:47 م
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 19-9-2020 استقرار بعد ارتفاعات قوية حققتها خلال تعاملات الأمس بقيمة 5 جنيه للجرام.
وجاءت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت 19-9-2020 كالآتى:
سعر جرام الذهب عيار 18 : 731 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21 : 853 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 24 : 974 جنيه.
سعر الجنيه الذهب: 6824 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد حققت في تعاملات يوم امس الجمعة ارتفاعات مفاجئة بقيمة 5 جنيه للجرام بعدما قفز سعر الأوقية العالمية، وسط تراجع للبورصات العاليمة.
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