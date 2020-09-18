رئيس المقاصة يكشف حقيقة إقامة ممر شرفي للأهلي بعد الفوز بالدوري

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:50 م
محمد عبد السلام
محمد عبد السلام
محمد جمال
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وجه اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، المباركة إلى النادي الأهلي بعد التتويج بدرع الدوري المصري بشكل رسميًا.

وقال محمد عبدالسلام في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مبروك للأهلي وشرف لنا إقامة لهم ممر شرفي في مباراة الفريقين غدًا".

وتابع: "نرحب وشرف لنا إقامة ممر شرفي لبطل الدوري المصري".

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء يوم السبت، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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