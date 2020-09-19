شاهد.. أديب يكشف سبب استضافة مذيعي الإخوان لـ مستشار أردوغان

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي أردوغان رفض استقالة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، معلقا: "رفض يمشيه عشان هو اللي مضى معاه العقود عشان ياخدوا الفلوس ويسرقوها".



وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "حمزة زوبع استضاف ياسين أقطاي عشان يسأله سؤال واحد.. هو أنتم لو اتصلحتم مع مصر هتسلمونا".



في سياق منفصل، أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاج "الشعب هيربي الإخوان"، للرد على الجماعة الإرهابية وفضحها في ظل محاولات ودعوات لهدم مصر.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإخوان تستخدم السلاح ضد المواطنين وحرق الممتلكات وحكموا بقوة السلاح وبعد خلعهم قتلوا المصريين بالسلاح.



ونوه إلى الإخوان يدعون للتظاهر حتى تعود مشاهد القتل والسلاح في الشوارع، متابعا: "لن ينسى الشعب المصري السلاح على كوبري 6 أكتوبر يوم 16 أغسطس 2013".



وعرض موسى لقطات لميليشيات الإخوان وهي تقتل المواطنين في بيوتهم وفي الشوارع مؤكدا أن الجماعة الإرهابية تسببت في انهيار تام في البلد.

