"بفلوس الستات".. تسريب صوتي يكشف كيف اشترى محمد ناصر منزله بتركيا (فيديو)

أذاع الدكتور محمد الباز، تسريب صوتي للإعلامي محمد ناصر يكشف فيه كيف اشترى منزله في تركيا للحصول على الجنسية

بأموال السيدات.



وقال"ناصر"، في التسجيل لإحدى السيدات، إنه سيستلف أموالا لشراء البيت الذي سعره أكثر من 250 ألف جنيه، إلى أن يصله المال الذي سترسله، حتى لا يفوته فرصة الحصول على الجنسية التركية.



وأشار محمد الباز إلى أن القزم القبيح أسامة فوزي صديق محمد ناصر، ادعى أن السيدة "مزقوقة" على محمد ناصر من أجهزة مخابرات، وزعم أنها فلسطينية تعمل في مكتب محمد دحلان لتسجل له.



وعقب الباز: "الفيديو وصلنا من ناس مقربين من محمد ناصر في تركيا، لأن السيدة بعد ما محمد ناصر عمل معها علاقة وأخذ أموالها تركها، فأرسلت التسجيلات لزوجة محمد ناصر والمقربين منه".

