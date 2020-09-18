مسعد عوض: توقعت الفوز على الزمالك

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
رقية صلاح
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أكد مسعد عوض حارس مرمي نادي أسوان، أنه توقع الفوز على الزمالك، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري وانتهت بفوز أسوان بهدف نظيف.

وقال عوض في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس :" هدفنا كان الفوز وحصد 3 نقاط من أجل ضمان البقاء في الدوري المصري بشكل كبير، وأشكر لاعبي الفريق والمكسب على فريق كبير مثل الزمالك يعطينا دفعة قوية".

وأضاف :"أتقن دوري كحارس ومن واجباتي أن أوجه لاعبي فريقي، وكابتن كشري أعطانا ثقة كبيرة قبل اللقاء، والجميع يرى أن أسوان فريق مميز ويقدم مستوي جيد ويمتلك لاعبين كبار".

وأتم تصريحاته قائلًا :" فرق الامكانيات لايقلل من شأن الفريق فاللاعبين لديهم خبرات وطموح كبير، وتفكيرنا في المباراة القادمة، والفريق الذي يفوز في لقاء يصعد مراكز كثيرة ويفرق عن باقي الفرق، وأتمني أن نحسم بقائنا في الدوري مبكرا حتي لا نعاني، وتوقعت الفوز على الزمالك من البداية".

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