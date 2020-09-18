البورصة تحقق أرباح ضعيفة خلال تعاملات الأسبوع وسط تراجع في قيم التداولات

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:32 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي
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شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات هذا الاسبوع اداء متابين وسط ارتفاع ضعيف في قيمة رأسمالها السوقية بنحو 300 مليون جنيه فقط ليصل إلى مستويات 617 مليار جنيه فقط.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX 30"بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11050.89 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " EGX 70متساوي الأوزان" بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 1935.6 نقطة، وسجل مؤشر "EGX 100متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.22% مغلقًا عند مستوى 2824.66 نقطة، وسجل مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.06% مغلقًا عند مستوى 12790.31 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 937.31 نقطة.

 


وهبط إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 17.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.105مليار ورقة منفذة على 211 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.919 مليار ورقة منفذة على 205 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
 

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