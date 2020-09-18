بايرن ميونيخ يكتسح شالكه بالثمانية في الدوري الألماني

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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حقق بايرن ميونيخ فوزًا ساحقًا وكبيرًا على حساب ضيفه شالكه، بثمانية أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل غنابري أول أهدافه في الدقيقة الرابعة بشكل رائع في مباراة جاءت من طرف واحد وعززت سجل بايرن الخالي من الهزيمة إلى 31 مباراة هذا العام بعد أن فاز في آخر 22 مباراة على التوالي.

وظهر شالكه، الذي لم يحقق أي فوز في الدوري منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، بلا حول أو قوة أمام سرعة بايرن ووجد ليون غورتسكا مساحة كبيرة ليسدد كرة أرضية في شباك الحارس رالف فيرمان في الدقيقة 19.

وهز روبرت ليفاندوفسكي هداف الموسم الماضي الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 31 ليصبح أول لاعب يسجل في عشر مشاركات متتالية أمام نفس المنافس في الدوري الالماني.

وبعدها سجل غنابري هدفين من صنع ساني في الدقيقتين 47 و59 قبل أن يسجل توماس مولر الهدف السادس.

وكلل ساني بعدها تألقه في مشاركته الأولى مع بايرن بإنهاء رائع لهجمة مرتدة قبل أن يكمل البديل جمال موسيالا مهرجان الأهداف ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفا لبايرن في الدوري على الإطلاق في سن 17 عاما.

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ليفاندوفسكي شالكه ساني جنابري ‏بايرن ميونيخ

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