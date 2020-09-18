الزمالك يخسر جهود نجم الفريق أمام طنطا

يغيب حازم إمام، ظهير أيمن وقائد الزمالك، عن لقاء طنطا يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة 29 للدوري المصري، بسبب تراكم الكروت الصفراء التي تحصل عليها.





ونال حازم على إنذار للاعتراض على الحكم محمد معروف في لقاء أسوان، لعدم احتساب ركلة ركنية لصالح الزمالك، ويغيب حازم إمام لتراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على الإنذار الثالث.













وتعرض الزمالك لخسارة مفاجئة على ستاد القاهرة أمان أسوان، مساء اليوم الجمعة، بافتتاح الجولة 28 للدوري المصري.



