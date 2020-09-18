تعليق برشلونة على سحب الثقة من بارتوميو

أصدر برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا علق فيه على تسلمه إمضاءات أعضاء النادي بشأن سحب الثقة من مجلس الإدارة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو.





وقال النادي في بيانه عبر موقعه الرسمي الإلكتروني على الإنترنت:"قام العضو جوردي فاري المروج للتصويت على سحب الثقة من مجلس الإدارة بتسليم توقيعات أعضاء النادي الذين يدعمون طلبه والتي تم إحصاؤها وبلغ عددها 20687 توقيعاً".





وأضاف:"يخضع التصويت على سحب الثقة للمادة 55 من قانون نادي برشلونة ويكون الطرف المتأثر بالتصويت كل أعضاء مجلس الإدارة الحالي وفقًا المادة 55.1".





وتابع:"يجب أن يزيد عدد التوقيعات المقدمة عن 15% من الأعضاء الذين لهم حق التصويت أي يجب جمع 16.520 توقيع على الأقل وذلك وفقاً للمادة 55.2 ".





وأردف قائلاً:"ووفقاً للمادة 55.3، سوف تسلم هذه التوقيعات خلال فترة 14 يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لليوم الذي قدمت فيه أوراق التصويت".

واستطرد قائلاًً:"تم تحديد فترة 10 أيام عمل من الآن لتشكيل لجنة التصويت على سحب الثقة والتي ستكون من عضوين من مجلس إدارة برشلونة ومندوب من الاتحاد الكتالوني وفقاً للمادة 55.4".





وواصل:"بمجرد إعداد اللجنة، يجب التحقق من أن الطلب المقدم لسحب الثقة يفي بالمتطلبات في غضون فترة أقصاها 10 أيام عمل، ويجوز للمجلس إبطال أي أوراق اقتراع غير معتمدة بشكل كافٍ ويمكنه إجراء أي استفسارات ضرورية للتأكد من صحتها".





واختتم النادي بيانه قائلاً:"إذا تم استيفاء جميع المتطلبات سيتم الإعلان عن صلاحية الطلب وإلزام مجلس الإدارة الحالي بالدعوة لإجراء تصويت على سحب الثقة والذي يجب إجراؤه في غضون فترة لا تقل عن 10 أيام عمل ولا تزيد عن 20 يومًا وإذا لم يتم استيفاء جميع المتطلبات سيتم رفض طلب التصويت".



