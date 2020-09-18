"منتخب السويس" يستعين بمدرب حراس الإسماعيلي

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أعلن نادى منتخب السويس برئاسة محمد هلال، التعاقد مع سيد توفيق مدرب حراس مرمى نادى الإسماعيلي السابق، خلفا لمحمود شفيق المدرب السابق الذي رحل عن الفريق للانضمام لفريق طنطا بالدوري الممتاز.



وجاء اختيار " سيد توفيق " بناء على طلب أشرف خضر المدير الفنى للفريق، الذى أشاد بمستوى التدريبي.



ويستعد منتخب السويس يوميا لمواجهة فريق الداخلية المقرر إقامتها الاثنين المقبل، ضمن آخر ٥ مباريات بمجموعة القاهرة بدوري الممتاز ب، بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف لمدة ٦ اشهر بسبب فيروس كورونا.



وجدير بالذكر، أن منتخب السويس يحتل المركز الرابع برصيد ٢٥ نقطة، في المقابل يحتل فريق الداخلية المركز الثاني برصيد ٣١ نقطة.