فركش.. انتهاء تصوير فيلم "قبل الأربعين"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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انتهى صناع عمل فيلم " قبل الأربعين" من تصويره، حيث أعلن عن ذلك الفنان محمد علي رزق.

ونشر صورة لأبطال العمل معلقًا: "فركش تصوير فيلم (قبل الأربعين).

 تدور أحداث فيلم "قبل الأربعين" حول الرعب النفسي الذي يعتمد علي مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

والفيلم طولة عدد من النجوم منهم الفنانة داليا مصطفي ، بسمه ، هاله فاخر ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.


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