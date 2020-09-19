رئيس حي الأسمرات: "نقلنا المواطنين بشنط هدومهم"

نفى حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، ما تردد بشأن قيام البعض من سكانها بمحاولات تشويه المظهر الحضاري بها، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة.



وقال "الغندور" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "الفضائية الأولى المصرية"، مساء الجمعة، إنه حتى الآن تم نقل 13 ألف و500 أسرة إلى حي الأسمرات 1 و2 و3، موضحًا أنه يجري حاليًا نقل المرحلة الثالثة من منطقتي الدويقة ومصر القديمة.



وأضاف رئيس حي الأسمرات: "المواطن يذهب إلى الأسمرات بشنطة هدومه، ويسكن في وحدة سكنية بها غرف نوم وأطفال وسفرة وأنتريه بالإضافة إلى جميع الأجهزة الكهربائية حتى ملايات السرير".



وتابع: "الاسمرات عبارة عن كومبوند، ومدينة بلا توكتوك، ويوجد بها خمس مراكز طبية قيمة الكشف بها بالعلاج يصل إلى 8 جنيهات، وهناك سيارتين إسعاف ومدارس لخدمة أبنائها، وتم توفير 1400 فرصة عمل لسيدات الأسمرات".





