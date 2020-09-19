شاهد.. رسالة المفتي للمصريين: "الوقوف مع القيادة والدولة واجب شرعي"

وجه شوقي علام، مفتي الديار المصرية، رسالة إلى كل مواطن مصري جاء فيها: "أنت في وطن عزيز وطن قوي وله تاريخ كبير جدا وفي وطن نعتز به وبكل ذرة من ترابه وكل قطرة ماء فيه".



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "علينا أن نؤدي دورنا وأن نقف في وجه التحديات وأن نكافح كفاحًا شريفًا بقوتنا العلمية والاقتصادية، والزراعية، والإعلامية، والدينية، في كل مؤسسات الدولة".



وأردف مفتي الديار المصرية، هذا الدور على كل فرد انطلاقا من المسئولية الفردية التي تبدأ من فروض الأعيان إلى فروض الكفاية التي تمثل التزاما تجاه الوطن.



ولفت مفتي الديار المصرية، إلى أن الوقوف مع الدولة والوطن والقيادة في سبيل أنها تكافح التحديات هو واجب شرعي، ومن يقف على الحياد في هذه المرحلة الفاصلة هو خائن لوطنه بلا ريب ولا مواربة وبوضوح.



وأشار إلى أن الآلة الإعلامية المعادية تجعلنا أمام شر آخر لم يكن موجودا قبل هذا، شر يريد الهدم وهو مستميت في هذا الهدم ويريد أن يهدم بمخطط وليس بعشوائية.





