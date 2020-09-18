عاجل - مرتضي منصور يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم تقليص قائمة المرشحين لتولي المسئولية الفنية للفريق على الثنائي البرتغالي جيسفالدو فيريرا والسويسري كريستيان جروس.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك أن المجلس سيعلن بشكل رسمي غدًا السبت عن المدير الفني الجديد للفريق على أن يصل يوم الأحد المقبل لقيادة الفريق.

وأشار إلى أن قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق انحصرت بين الثنائي البرتغالي جيسفالدو فيريرا إلى جانب كريستيان جروس وصرف النظر عن باقي المرشحين.

وشدد على أن الثنائي يمتلكان خبرات كبيرة داخل نادي الزمالك ويتوقع لهما النجاح.

يذكر أن الزمالك خسر مساء اليوم أمام أسوان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.

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