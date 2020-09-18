نجم أسوان: فزنا على بطل إفريقيا!

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
رقية صلاح
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حقق أسوان فوزًا تاريخيًا على الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وصرح إبراهيم جلال صاحب هدف أسوان في شباك الأبيض، عبر قناة أون تايم سبورتس:" نحمد الله علي 3 نقاط وفزنا على بطل إفريقيا، وهذا دليل أننا لم نكن نفوز بالصدفة في الفترة الماضية".

وأضاف :"أشكر لاعبي الفريق على الأداء الذي قدموه وكل اللاعبين مميزين سواء الذي شارك أو الذي يجلس على مقاعد البدلاء، وأثناء تسجيل الهدف خروج جنش من مرماه".

وأنهي تصريحاته:" الأداء الذي نقدمه أقل شئ يجعلنا نبقي في الدوري المصري ونبذل قصاري جهدنا رغم قلة وجود الإمكانيات وجميع الفريق نجوم ولا يوجد نجم وحيد".

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