يتحرش بسيدة.. تسريب صوتي فاضح لـ محمد ناصر (فيديو)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:15 ص
الهارب محمد ناصر
الهارب محمد ناصر
داليا الحسين
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أذاع الدكتور محمد الباز، تسريبا صوتيا للإعلامي الإخواني الهارب محمد ناصر يحاول فيه الإيقاع بإحدى السيدات حتى يحصل منها على أموال.

وقال محمد الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" إن محمد ناصر استخدم أسلوب قديم للإيقاع بالسيدات وهو "النحنحة".

وفي التسريب، قال محمد ناصر: "عمري ما اعتبرتك مجرد بنت عادية بتحب نجم، عرفتك من كتابتك الفظيعة الرهيبة، قلت إن الشخصية دي وراها عمق فكري رهيب جدًا وعقلية، عرفتك من كتاباتك، أديبة كبيرة جدا، عمق فكري وثراء لغوي، شخصية أدبية قراءاتها واسعة، ثراء لغة".

وأضاف: "طه حسين مكنش بيكتب لغة وإنما كان بيعزف اللغة العربية، استغرقت فيه سنين لأشهد لهذا الرجل وأنت نفس الحكاية، بتكتب في المعنى المجرد، جمعتي بين الجمال الصارخ واللغة والثقافة، النصوص الفظيعة، فيها كل معاني الموسيقى".

وقال الإعلامي محمد الباز إلى أن هناك مؤامرة حقيقية تُحاك ضد مصر، مطالبا الشعب المصري بعدم الانسياق وراء الدعوات الكاذبة، مضيفا: هذه المؤمرات تقودها دول معادية ضد مصر، والخوف على مصر من الخطر الداخلي أكثر من الخارجي بسبب وجود أشخاص لديهم الاستعداد للانسياق وراء دعوات الكذب.

وذكر أنه عندما وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى الملامح الأساسية لاستهداف الدولة المصرية، فوجئنا بخروج أردوغان عقب صلاة الجمعة اليوم وإدلائه بتصريحات غريبة هدفها غزل صريح لمصر.

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