نجم: الاقتصاد المصري الأسرع نموًا خلال أزمة جائحة كورونا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أشاد محمد نجم، المحلل الاقتصادي، بقدرة الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا العالمية، وكيف أن مصر تعيش فترة الاقتصاد الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي.

وقال "نجم" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "الفضائية الأولى المصرية": "بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية استطاعت أن تتخطى أزمة عالمية هي الأسوأ خلال هذا القرن".

وأضاف "بفضل هذه الإصلاحات استطعنا أن نعدي شهور أبريل ومايو ويونيو ذورة الفيروس في مصر، ولم يحدث أي ارتفاع في أسعار السلع أو الأدوية، وأسعارها في الأزمة هو نفس أسعارها قبلها".

آخر تطورات فيروس كورونا..

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 87158 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 101641 حالة من ضمنهم 87158 حالة تم شفاؤها، و5715 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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