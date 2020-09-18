رسميا منظمة التجارة العالمية تستبعد المرشح المصري من خوض انتخابات منصب المدير العام

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:00 م
عبد الحميد ممدوح
عبد الحميد ممدوح
محمد عصام
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كشفت منظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، عن قائمة الأسماء التي اجتازت المرحلة الأولى  من عملية اختيار مدير منظمة التجارة العالمية، خلفا للمدير العام  السابق  البرازيلي روبرتو ازيفيدو الذي فاجأ أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضوا في منتصف مايو بإعلانه أنه سيستقيل من منصبه نهاية أغسطس  الماضي.

 

 

وشهدت المرحلة الأولى من عملية اختيار المرشحين على رئاسة منظمة التجارة العالمية استبعاد ثلاث مرشحين من أصل 8 من ضمنهم، المرشح المصري الذي تقدم لخوض عملية الانتخابات عبد الحميد ممدوح، و كان  من ضمن الأسماء القوية المرشح للفوز بالمنصب كما تم استبعاد معه مرشحي دولة المكسيك ومولدوفا، بينما تأهل للمرحلة التالية خمسة مرشحين هما نجوزي أوكونجو إيويالا من نيجيريا ، ويو ميونغ هي من جمهورية كوريا ، وأمينا سي محمد من كينيا ، ومحمد مزيد التويجري من المملكة العربية السعودية و ليام فوكس من المملكة المتحدة.

 

 

وأوضحت منظمة التجارة العالمية أن المرحلة الثانية  من عملية اختيار رئيس منظمة التجارة العالمية ستبدأ من يوم  24 سبتمبر وتستمر حتى 6 أكتوبر، سيتم بعدها تأهيل 2 مرشحين فقط للمرحلة الثالثة والأخيرة والتى ستشهد تصويت اعضاء و المنظمة على اختيار واحد من المرشحين لتولي منصب مدير عام المنظمة.

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