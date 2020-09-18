نجم يوفنتوس ينتقل للدوري الأمريكي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي رسمياً اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، بعدما كانت مسألة انتقاله شبه مؤكدة خلال الفترة الماضية.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام المحلية أن راتب هيغواين (32 عاماً) سيكون الأفضل في الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث كشفت صحيفة (ميامي هيرالد) عن مصدر من الرابطة أن اللاعب سيحصل على 7 ملايين دولار كراتب.

ونشر النادي الذي يساهم في ملكيته نجم كرة القدم البريطاني السابق، ديفيد بيكهام، مقطع فيديو لتقديم هيغواين كلاعب جديد، حيث قال "إل بيبا" "بداية، أريد أن اشكر إنتر ميامي على الجهد الذي بذلوه للتوقيع معي".

وأشار إيجواين إلى أنها ستكون "تجربة جيدة" في حياته اللعب في "دوري جديد ومدينة جديدة".

وأضاف إيجواين الذي يعزز الفريق الذي ضم أيضاً الشهر الماضي لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويديز "أنا سعيد حقاً لوجودي هنا، ولإتمام تعاقدي رسمياً".