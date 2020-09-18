الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم بيراميدز

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخطط مسؤولو نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يدخل بقوة في مفاوضات ضم تراوري من بيراميدز

يبحث مسؤولو نادي الزمالك،  التعاقد مع الجناح البوركينابي إيريك تراوري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

من جانبه ينافس الأهلي بقوة في مفاوضات ضم تراوري لاعب وسط بيراميدز، في الميركاتو الصيفي لاسيما بعد توقيع الاعب مسبقا للقلعة الحمراء.

وفي سياق متصل تحدث مصدر مطلع داخل بيراميدز  أن ناديه لا يفكر في التفريط بخدمات إيريك تراوري من الأساس خاصة أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي.

وتلقى تراوري عروضا في الفترة الأخيرة من الأهلي والزمالك للرحيل عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي، إلا أن الاعب فضل عرض الأحمر.

الجدير بالذكر أن تراوري انضم إلى بيراميدز في شهر يناير 2019 قادماً من مصر المقاصة في صفقة تكلفت 3 ملايين يورو.

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