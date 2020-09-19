" الباز" يفضح محمد ناصر ومصادر ثروته (فيديو)
السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:17 ص
داليا الحسين
Advertisements
كشف الإعلامي محمد الباز عن ثروات الإخواني الهارب محمد ناصر في تركيا، مشيرا إلى أن لديه تسريبات عن "ناصر" جاءت من مقربين للإخواني الهارب في تركيا.
وأوضح "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مساء الجمعة، أن محمد الناصر كان يقيم مع سيدة وعلى علاقة بها، وحصل منها على أموال".
وتابع الإعلامي أن الإخوانى الهارب كان يعيش على أموال النساء في تركيا، عقب دخوله في علاقة مع أميرة قطرية أغدقت عليه الكثير من الأموال وخانها، وأشار إلى أنه يقيم في فيلا عبارة عن 4 أدوار.
وأشار الإعلامي محمد الباز، إلى أن محمد ناصر يتقاضى 12 ألف دولار شهريا من قناة مكملين، بالإضافة إلى حصوله على 10 آلاف دولار شهريا من قناة اليوتيوب الخاصة به.
وأوضح "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مساء الجمعة، أن محمد الناصر كان يقيم مع سيدة وعلى علاقة بها، وحصل منها على أموال".
وتابع الإعلامي أن الإخوانى الهارب كان يعيش على أموال النساء في تركيا، عقب دخوله في علاقة مع أميرة قطرية أغدقت عليه الكثير من الأموال وخانها، وأشار إلى أنه يقيم في فيلا عبارة عن 4 أدوار.
وأشار الإعلامي محمد الباز، إلى أن محمد ناصر يتقاضى 12 ألف دولار شهريا من قناة مكملين، بالإضافة إلى حصوله على 10 آلاف دولار شهريا من قناة اليوتيوب الخاصة به.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا