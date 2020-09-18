وزارة التضامن تعرض 40 فيلمًا أيام الأربعاء طوال سبتمبر ضمن فاعليات ساقية الصاوي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي يوم الأربعاء الموافق ٢ سبتمبر الفاعلية، ويقام على هامش الفاعلية معرضًا للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم اليدوية بواقع ٤ عارضين في كل يوم أربعاء بالتزامن مع عرض الأفلام.

عرض أفلام الوزارة منها؛ مستورة الحاصل على جائزة أفضل فيلم وأفضل مونتاج بمهرجان الساقية 2015، وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجة السينمائي الدولي والمشارك بركن الفيلم القصير بمهرجان كان 2017.

كما يشارك فيلم فرصة تانية الحاصل على أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي الدولي، وست الحبايب الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، وأفلام حياة كريمة وعطاء وديارنا الفيوم ونساء التضامن وأطفال بلا مأوى وكرامة واحنا معاك و5% والغالية وبيتك ووين مطروح وديارنا أسوان وروضة السيدة ولأبعد نقطة وآمال بسيطة وأمي وسكن كريم.

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