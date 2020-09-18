نجم الأهلي ينتقد صفحة النادي على تويتر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أبدى سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اندهاشه الشديد من عدم وضع صور له ولزملائه المصابين في الفريق والتي تم وضعها على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بتتويج المارد الأحمر بلقب الدوري.

ورد سعد سمير على تغريدة للحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والتي يحتفل فيها بلقب التتويج بالدوري قائلا :"هما المصابين ملهمش نصيب في الصورة ولا ايه يارجالة".

وتوج الأهلي مساء اليوم الجمعة بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه مستغلا هزيمة منافسه الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد وذلك قبل ٧ جولات من نهاية المسابقة.

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