"قادمة لا محالة".. رئيس الوزراء البريطاني يحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
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حذر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا قادمة إلى بريطانيا لا محالة.

 

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "نتابع بدقة كبيرة انتشار الجائحة في بضعة أيام ماضية، ونرى الآن قدوم موجة ثانية ولا مفر من مواجهتنا لها".

 

وأوضح جونسون أنه لا يرغب في إعلان الحجر الصحي العام في البلاد، مشيرًا إلى أن حكومته تسعى لإبقاء المدارس وكل قطاعات الاقتصاد مفتوحة قدر الإمكان، لكنه نوه في الوقت ذاته أن ذلك يعتمد فقط على التزام الناس بالإجراءات الوقائية والإرشادات الطبية.

 

وأضاف: "سنكون مضطرين إلى اتخاذ إجراءات إضافية في حال استمرار انتشار المرض.. ننوي أن نبقي كل السيناريوهات قيد الدراسة".

 

وتشهد بريطانيا خلال أسابيع أخيرة ارتفاعات حادة جديدة لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي يثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض الإجراءات الاحترازية حتى إعلان الإغلاق العام الجديد.

 

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