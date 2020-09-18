رحيل كارتيرون يفتح الطريق أمام باسم مرسي للعودة للزمالك

يحلم باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي الحالي والزمالك السابق، بالعودة للقلعة البيضاء، وذلك بعد حالة الترنح التي يعيشها نادي الزمالك حاليا بعد رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.









ويسعى باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي الحالي، لاستغلال إمكانية تعاقد النادي الأبيض من جديد مع المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، الذي تألق مرسي تحت قيادته، حيث ساهما في تتويج الزمالك بالدوري والكأس موسم 2014-2015.





واشارت تقارير صحفية أن باسم مرسي، يفكر بشدة في عرض نفسه على إدارة النادي، في حال عودة فيريرا بالفعل.



