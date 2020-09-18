أول تعليق من كشري بعد فوز أسوان على الزمالك

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
رقية صلاح
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أشاد أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان بلاعبي فريقه بعد الفوز التاريخي على الزمالك بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وقال كشري في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس :"نحمد الله علي المكسب وأكدنا لكل المشككين أن نادي أسوان فريق كبير، وكنت علي يقين وتحدثت للإعلام أنني سأخوض اللقاء أمام الزمالك لحصد الـ3 نقاط، ولا أقلل من الأبيض فهو نادي عظيم وله تاريخه، وامتلك في فريقي لاعبين ذو خبرة كبيرة وتستطيع الفوز".

وأضاف :"ذاكرت فرقه الزمالك جيداً ووضعت يدي على نقاط الضعف والقوة، والتغييرات كان غرضها أن أسجل الهدف الثاني، وكل مباراة كنا نتعرض لإصابات واجهادات بسبب اللعب في 3 أيام".

وأتم مدرب أسوان تصريحاته قائلًا :"أشكر لاعبي أسوان علي الفوز التاريخي الذي حققوه أمام الزمالك، وفزنا المباراة الماضية بـ 4 أهداف لأول مرةً في تاريخ أسوان، وسننهي الاحتفالات لنركز في اللقاء القادم أمام الجونة ولدي أمل كبير أن أسوان سيبقي في الممتاز رغم صعوبة الأمر".

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