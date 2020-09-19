خبير عسكري بعد تحرير المختطفين في ليبيا: "المصري غالي" (فيديو)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:54 ص
حمدي بخيت
حمدي بخيت
شيماء حسن
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قال اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري، إن تحرير المختطفين المصريين في ليبيا يدل على اهتمام القيادة السياسية بأبنائها من المصريين في الداخل والخارج.

وأضاف "بخيت" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء القاهرة" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن الإنسان المصري غالي وأمنه وسلامته مهمة رئيسية للقيادة السياسية، وهو ما ثبت في جهود الدولة أثناء تحرير العمال المصريين الستة الذين تم اختطفهم من قبل جماعة مسلحة في بني وليد غرب ليبيا.

وتابع الخبير العسكري، أن "الإنسان هو محور الأمن القومي المصري، وسعت الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة والقيادة السياسية لتحقيق هذا الهدف، والرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع لقاءاته أكد على سعيه للوصول بمصر إلى مصاف الدول الكبر وهذا لن يتحقق إلا في وجود المصريين وهو ما يحرص عليه الرئيس".

واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية في الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منهم، ونجاح الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة في التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لإعادة المصريين سالمين إلى ارض الوطن.

وأكد محافظ مطروح على أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتي عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بنى وليد على تعاونها مع الجهات الأمنية المصرية والأجهزة التي شاركت في إعادتهم، مؤكدا على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها.

وأكد محافظ مطروح أن مصر بها الكثير من المشروعات التي تحتاج إلى سواعد أبناءها وتستوعب مزيد من العمالة بالأجر المناسب لهم ويحفظ كرامتهم، فمصر أولى بأبنائها، كما قام محافظ مطروح بإهداء كل شاب مبلغ 5 ألاف جنيه وميدالية لكل شاب هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم إلى أرض الوطن مع تجهيز وجبة غداء لهم وتجهيز وسيلة مواصلات لكل منهم إلى محافظته، مقدما التهنئة أيضا لأهالي الشباب العائدين.

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