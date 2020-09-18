تعرف على أشهر حفلات ساقية الصاوي بالنصف الثاني من سبتمبر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تستضيف ساقية الصاوي، في النصف الثاني من سبتمبر حفل من فصلين لكل من الفرق "روك سى باند" و"سكيليتون"، الأربعاء، 23 سبتمبر، 7 مساءً، الفريق مكون من مجموعة من الأصدقاء بدأوا في فبراير 2019 كلًا منهم عازف محترف على آلة موسيقية، اعتادوا على أن يقوموا بالعزف الجماعي منذ عدة سنوات كما قاموا بكتابة أغانيهم الخاصة ولحنوها ووزعوها.

و تجدد لقاء المولوية المصرية بقائدها عامر التوني في ساقية الصاوي يوم الخميس 24 من سبتمبر على مسرح النهر الساعة السابعة مساءً، تأسست المولوية المصرية في عام 1994 على يد منشدها عامر التوني الذي حاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم بأثره أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.

و يعود فريق "الحضرة" لجمهور الساقية بحفلين إنشاد صوفي على مسرح النهر بساقية الصاوي السبت 26 من سبتمبر في تمام الساعة السادسة والثامنة والنصف مساءً.

ويتكون من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون في ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية في حب الله ومدح النبي محمد.

و تستقبل ساقية الصاوي حفل استاند أب كوميدى جديد بعنوان "يا بخت من ضحكني بس" يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر على مسرح النهر الساعة السابعة مساءً.

وتستعد فرقة فرانكو كايرو بقيادة المايسترو ياسر أنور لإحياء ليلة في حب رسول الله "صلى الله عليه وسلم" يوم الأربعاء 30 من سبتمبر الساعة السابعة مساءً على مسرح النهر.


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